Lazio Sarri può sorridere | calciomercato finalmente sbloccato Il comunicato del club biancoceleste

Il calciomercato della Lazio si è finalmente sbloccato, offrendo nuove opportunità per l’organico biancoceleste. Con il comunicato ufficiale del club, si delineano gli aggiornamenti e le strategie in vista della sessione di gennaio. Sarri può ora pianificare con maggiore serenità le prossime mosse, contribuendo a rinforzare la squadra e a migliorare le prospettive stagionali.

Lazio, Sarri può sorridere: calciomercato finalmente sbloccato. Il comunicato del club bianconceleste in vista della sessione di gennaio. Il clima in casa Lazio si rasserena improvvisamente grazie a una decisione fondamentale che cambia le prospettive tecniche della stagione. Nella giornata di martedì 23 dicembre 2025, la Commissione indipendente ha emesso un verdetto favorevole dopo un’attenta analisi della documentazione finanziaria presentata dal club: la società capitolina avrà il mercato aperto per la prossima sessione invernale. Si tratta di una svolta significativa rispetto alla scorsa estate, quando il club era stato colpito da un blocco totale dei trasferimenti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

