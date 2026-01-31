La partita tra Juventus e Lazio si avvicina, ma il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri deve fare i conti con un altro infortunio importante. Dopo il forfait di Zaccagni, anche un altro giocatore salta la sfida di domenica sera. La squadra di Sarri si prepara a fronteggiare i bianconeri con alcune assenze pesanti, che potrebbero influire sul risultato finale.

Juve Lazio, non solo l’infortunio di Zaccagni: altro forfait importante per Maurizio Sarri verso la sfida di domenica sera ai bianconeri. La Juventus guarda con interesse al prossimo turno di campionato, registrando un’assenza certa tra le fila dei futuri avversari, oltre a quella di Zaccagni. Nel corso del match di ieri contro il Genoa, è arrivato un giallo fatale per Luca Pellegrini. ULTIMISSIME JUVE LIVE L’ esterno sinistro, ex della sfida con i bianconeri, era infatti nella lista dei diffidati e ha rimediato un’ammonizione pesante che fa scattare lo stop del Giudice Sportivo. L’episodio decisivo è avvenuto quando l’arbitro Zufferli lo ha punito per un intervento falloso su Junior Messias. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Lazio, non solo Zaccagni: altro forfait importante per Sarri verso la sfida di domenica ai bianconeri

