Lazio Lotito è sempre più solo

Il presidente Lotito si trova sempre più isolato dopo che i tifosi della Lazio hanno deciso di abbandonare lo stadio il 4 marzo, in segno di protesta contro la gestione della squadra. La scelta di non assistere alla semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta ha lasciato il pubblico senza il suo supporto, evidenziando una frattura profonda tra società e supporter. Nonostante l’intervento di Sarri, che aveva invitato i tifosi a sostenere la squadra, la critica si fa sempre più forte. La stagione della Lazio si avvicina alla conclusione senza segnali di recupero.

Frattura insanabile e i tifosi scelgono la via più difficile lasciando lo stadio vuoto il 4 marzo nella semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta forse l'ultima sfida importante di una stagione anonima nonostante l'appello dell'amato Sarri: adesso il presidente Lotito è sempre più solo. La sintesi di un'altra giornata di caos nel mondo Lazio sempre più dilaniato da una lotta intestina che non sembra avere fine, non fa presagire a nulla di buono per un futuro sempre più denso di ombre. La nota delle tifoserie organizzata è lunga e dettagliata: «Per la semifinale di Coppa Italia Lazio-Atalanta i gruppi del tifo organizzato hanno deciso di proseguire la protesta e non entrare.

LAZIO, SCINTILLE SUGLI SPALTI TRA LOTITO E I TIFOSI

