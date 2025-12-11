Cantiere Brt a Japigia continuano i lavori | nuovi divieti e carreggiate ristrette in via Caldarola

A Japigia proseguono i lavori nel cantiere BRT, con l'introduzione di nuovi divieti e carreggiate ristrette in via Caldarola. L'amministrazione comunale ha adottato un nuovo provvedimento per gestire la viabilità, influenzando il traffico e gli spostamenti nella zona durante le operazioni di cantiere.

Un nuovo provvedimento dell'amministrazione comunale è destinato a cambiare la viabilità su via Caldarola. Nell'ambito dei lavori per il Brt (Bus Rapid Transit), è stata firmata un'ordinanza dirigenziale per la regolamentazione temporanea della circolazione stradale sulla via del quartiere. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Il cantiere sarà avviato nella seconda metà di maggio. E i lavori cominceranno nel quartiere Japigia e nella zona delle piscine comunali, cioè sulla linea verde. L’amministrazione comunale accelera sull’iter per l’avvio delle operazioni di realizzazione del Brt, il - facebook.com Vai su Facebook

Leggi anche: Bari lavori sul ponte per le prime corsie del Brt | Disagi ma sarà cantiere lampo

Leggi anche: Cantiere Brt a Japigia | nuove limitazioni alla circolazione su via Caldarola

Il cantiere del Brt arriva sul ponte Padre Pio a Japigia: modifiche alla viabilità - Dal 1° dicembre, fino al completamento dell’intervento, previsto indicativamente per il 23 dicembre, partono gli interventi sul viadotto di via Omodeo a Japigia: stop al traffico dalle 23. Lo riporta baritoday.it

Accelerata ai lavori Brt sul ponte Padre Pio: entro venerdì la fine dell’intervento - Il cantiere resterà sul ponte ancora pochi giorni, poi tornerà su via Caldarola. Si legge su baritoday.it