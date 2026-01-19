La Regione finanzia i lavori per la messa in sicurezza del fiume Dittaino

La Regione Siciliana ha approvato il finanziamento per lavori di messa in sicurezza del fiume Dittaino. La Struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico, coordinata dal presidente Renato Schifani, ha recentemente aggiudicato la gara per l’elaborazione del progetto esecutivo. Questa iniziativa mira a migliorare la stabilità del corso d’acqua e prevenire rischi per le aree circostanti.

L’alveo del corso d'acqua si presenta in gran parte ricolmo di detriti che si sono accumulati nel tempo, provocando una notevole riduzione della sezione idraulica La Struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico, guidata dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, ha aggiudicato la gara per il progetto esecutivo dei lavori di messa in sicurezza del fiume Dittaino. L’alveo del corso d'acqua, infatti, si presenta in gran parte ricolmo di detriti che si sono accumulati nel tempo, provocando una notevole riduzione della sezione idraulica. Il territorio interessato dagli interventi è quello dei comuni di Agira, Regalbuto, Catenanuova e Ramacca, nel tratto compreso tra lo svincolo della A19 Palermo-Catania e il ponte sulla strada statale 192.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Acquasanta, maxi intervento da tre milioni: la Regione finanzia la messa in sicurezza del porticciolo

La Regione ha approvato un finanziamento di tre milioni di euro per interventi di messa in sicurezza del porticciolo di Acquasanta. L’iniziativa mira a rafforzare le strutture e prevenire rischi legati a eventi meteorologici intensi, dimostrando l’impegno della Regione nel supportare le comunità locali e tutelare il patrimonio portuale. Un intervento importante per la tutela e la sicurezza del territorio.

