SS372 Telesina lavori sul viadotto Pantano | senso unico alternato fino al 23 gennaio

Su richiesta di Anas, è in vigore il senso unico alternato sul viadotto Pantano, lungo la strada statale 372 “Telesina”, tra Paupisi e Ponte, in provincia di Benevento. La misura, necessaria per interventi di manutenzione, sarà in vigore fino al 23 gennaio. Si consiglia di prestare attenzione alla segnaletica e di pianificare eventuali percorsi alternativi.

Tempo di lettura: < 1 minuto Per l'esecuzione di interventi di manutenzione puntuali, Anas ha disposto l'attivazione del senso unico alternato su brevi tratti del viadotto "Pantano" lungo la strada statale 372 "Telesina", nel territorio compreso tra i Comuni di Paupisi e Ponte, in provincia di Benevento. La limitazione al traffico è entrata in vigore nella mattinata di oggi, giovedì 15 gennaio 2026, e resterà attiva fino a venerdì 23 gennaio, termine previsto per il completamento delle attività programmate. In corrispondenza dell'area di cantiere, Anas ha previsto il potenziamento del personale su strada e di quello dell'impresa esecutrice, al fine di garantire la sicurezza degli utenti e contenere i disagi alla circolazione, assicurando la massima fluidità del traffico veicolare.

