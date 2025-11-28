Chiude ancora la strada tra Feriolo e Fondotoce | dal 1° dicembre senso unico alternato per 15 giorni

A dicembre torna, per 15 giorni, il senso unico alternato sulla Statale del Sempione tra Feriolo e Fondotoce.Anas ha infatti programmato i lavori di ripristino dei giunti di dilatazione sul viadotto sul fiume Toce, al km 1,500 della strada statale 33 che collega la frazione di Baveno a Verbania. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Altre letture consigliate

Il tribunale di Siena chiude il capitolo penale sul passaggio verso i canaloni. Restano le incognite civili sull’uso della strada sterrata #MaremmaOggi #notizie - facebook.com Vai su Facebook

Da lunedì senso unico alternato sul tratto di statale tra Feriolo e Fondotoce - Sarà in vigore da lunedì 1º dicembre, fino al 15 del mese, escluse le giornate festive e prefestive, i lavori programmati dall’Anas per il ripristino dei giunti di dilatazione sul viadotto sul fiume T ... Secondo ecorisveglio.it

viabilità feriolo fondotoce - La mattinata di oggi si è rivelata particolarmente critica per la viabilità nel Verbano Cusio Ossola, con una serie di eventi che hanno messo a dura prova la pazienza degli automobilisti. Come scrive verbanianotizie.it