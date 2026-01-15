Cantiere Aca finito | riapre dopo mesi di disagi il tratto stradale all' incrocio tra via Stradonetto e via Tiburtina
Il tratto di via Stradonetto all’incrocio con via Tiburtina riaprirà entro la sera di domani, venerdì 16 gennaio, dopo mesi di chiusura. La riapertura segna la conclusione dei lavori di cantiere Aca, che hanno causato disagi alla viabilità locale. La riapertura consente di ripristinare la normalità nel traffico e migliorare l’accessibilità dell’area per residenti e utenti.
Entro la sera di domani, venerdì 16 gennaio, riaprirà dopo mesi di chiusura, il tratto di via Stradonetto che incrocia con via Tiburtina. Disagi finiti per gli automobilisti. Lo fa sapere il presidente della commissione Lavori Pubblici Massimo Pastore dopo il sopralluogo fatto in quel tratto di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Leggi anche: E45, fine dei disagi in Appennino: riapre un ampio tratto dopo i lavori nelle gallerie e viadotto
Leggi anche: Niente acqua in via Tiburtina e in via Stradonetto per la sostituzione di componenti idraulici
Cantiere in zona stazione. Martedì riapre via Colombo. Ma chiude per due mesi una corsia di via Vespucci - Sta per concludersi il cantiere stradale su via Colombo, vicino alla stazione ferroviaria: domani sera il transito dovrebbe essere riaperto in entrambe le direzioni. ilrestodelcarlino.it
Fatto Anche questo cantiere è finito ed è pure finito in anticipo rispetto al cronoprogramma. Un altro obiettivo raggiunto ...e pensare che c'era chi sosteneva che non avremmo rispettato i tempi La Palestra Solimani è stata riconsegnata alle scuole e al facebook
La serie fenomeno non ha solo in cantiere tre spin-off, ma anche un documentario sull'ultima, epica, stagione. Dal 12 gennaio su Netflix x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.