Cantiere Aca finito | riapre dopo mesi di disagi il tratto stradale all' incrocio tra via Stradonetto e via Tiburtina

Il tratto di via Stradonetto all’incrocio con via Tiburtina riaprirà entro la sera di domani, venerdì 16 gennaio, dopo mesi di chiusura. La riapertura segna la conclusione dei lavori di cantiere Aca, che hanno causato disagi alla viabilità locale. La riapertura consente di ripristinare la normalità nel traffico e migliorare l’accessibilità dell’area per residenti e utenti.

Entro la sera di domani, venerdì 16 gennaio, riaprirà dopo mesi di chiusura, il tratto di via Stradonetto che incrocia con via Tiburtina. Disagi finiti per gli automobilisti. Lo fa sapere il presidente della commissione Lavori Pubblici Massimo Pastore dopo il sopralluogo fatto in quel tratto di. 🔗 Leggi su Ilpescara.itImmagine generica

