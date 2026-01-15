Cantiere Aca finito | riapre dopo mesi di disagi il tratto stradale all' incrocio tra via Stradonetto e via Tiburtina

Il tratto di via Stradonetto all’incrocio con via Tiburtina riaprirà entro la sera di domani, venerdì 16 gennaio, dopo mesi di chiusura. La riapertura segna la conclusione dei lavori di cantiere Aca, che hanno causato disagi alla viabilità locale. La riapertura consente di ripristinare la normalità nel traffico e migliorare l’accessibilità dell’area per residenti e utenti.

