Lavori in corso alla scuola ' Castagnolo' di San Piero a Grado | il sopralluogo dell' assessore Buscemi

L’assessore Riccardo Buscemi ha effettuato un sopralluogo alla scuola 'Castagnolo' di San Piero a Grado, accompagnato dai tecnici dell’edilizia scolastica e dalla consigliera Raffaella Bonsangue. L’obiettivo è verificare lo stato degli interventi in corso per migliorare le strutture e garantire un ambiente sicuro e funzionale per studenti e personale. L’iniziativa rientra nel percorso di manutenzione e potenziamento delle scuole del territorio comunale.

Sopralluogo dell’assessore alla Scuola del Comune di Pisa Riccardo Buscemi alla Scuola secondaria di primo grado 'Castagnolo' di San Piero a Grado, insieme ai tecnici degli uffici dell’edilizia scolastica e alla consigliera comunale Raffaella Bonsangue, per verificare lo stato degli interventi di. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Leggi anche: Visita guidata: la basilica di San Piero a Grado Leggi anche: Benedizione degli animali a San Piero a Grado Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Scuola Castagnolo di San Piero a Grado: al via i lavori di manutenzione della palestra. Bibbiena, il punto sui lavori in corso nelle scuole - “Continuiamo a investire sulle scuole, sia da casse comunali sia con una progettazione mirata che ci consente da anni di ... lanazione.it Lavori in corso per il Carnevale: dal 15 al 22 febbraio in programma le attese sfilate dei giganti di cartapesta, arte e tradizione che si mescolano con allegria e divertimento. facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.