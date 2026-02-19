L' Autorità garante per l' infanzia e l' adolescenza si schiera per i figli di Nathan e Catherine | Ansia e sofferenza subito ai genitori

L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza Marina Terragni esprime viva preoccupazione per la situazione dei tre minori Trevallion, la cosiddetta famiglia del bosco, così come rappresentata in una lettera diffusa dalla madre, Catherine Birmingham. Una lettera che conferma notizie allarmanti già diffuse in precedenza sulle condizioni di salute dei bambini. “I minori – osserva Marina Terragni – vivrebbero in un costante stato di sofferenza e di ansia che si manifesta in disturbi del sonno e del comportamento. Entrati in struttura in buone condizioni psicofisiche, paradossalmente rischiano di uscirne in una situazione peggiore, irreparabilmente segnati dalle conseguenze del trauma della separazione.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Famiglia nel bosco, Garante infanzia: “Bambini in costante stato di ansia e sofferenza, restituirli ai genitori”L’Autorità garante per l’infanzia, Marina Terragni, ha denunciato la condizione dei tre bambini della famiglia Trevallion, conosciuta come “famiglia del bosco”.

Leggi anche: La conversione dei genitori nel bosco: “Caduto il muro di diffidenza”. Così Nathan e Catherine possono riavere i figli

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Libro gioco sull'IA dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza; Disabili: via libera al decreto che istituisce l’Autorità Garante; Rating di legalità, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Regolamento - AGCM; Il Garante per l’Infanzia ha detto la sua sul nuovo ddl Migranti.

Per l’Antitrust anche Il Gigante, Md e Famila fanno i furbetti con le OlimpiadiL'Antitrust ha avviato due istruttorie e una moral suasion contro Rialto S.p.A. (Il Gigante), MD S.p.A. e SELEX Gruppo Commerciale ... startmag.it

L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza si schiera per i figli di Nathan e Catherine: Ansia e sofferenza, subito ai genitoriTerragni lancia l'allarme sulla permanenza dei tre figli piccoli della coppia nella casa famiglia di Vasto: Rischiano di uscirne in una situazione peggiore, irreparabilmente segnati dalle conseguenze ... chietitoday.it

MIM. Indicazioni operative per le istituzioni scolastiche per l’accesso in classe di professionisti sanitari L’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, con Raccomandazione n.01/2025”, ha fornito “indirizzi interpretativi” uniformi in materia d facebook

L’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, con Raccomandazione n.01/2025” ha fornito “ indirizzi interpretativi” uniformi in materia di accesso in classe di professionisti sanitari incaricati nell’ambito del piano terapeutico,… x.com