La conversione dei genitori nel bosco | Caduto il muro di diffidenza Così Nathan e Catherine possono riavere i figli

Palmoli (Chieti) – Ora sono due le famiglie nel bosco. La prima metteva “a rischio” i bambini per seguire un’utopia anarchico-neorurale: li aveva lascisti orfani del medico di base, non li aveva mai visitati da un pediatra dalla nascita fino al luglio scorso, li aveva esclusi dai cicli vaccinali. La figlia maggiore 8 anni, per dire, il giorno in cui è stata prelevata dal rudere di pietra soffriva di una “bronchite acuta con broncospasmo non segnalata e non curata”. Dal 20 novembre, il giorno in cui carabinieri e servizi sociali non hanno più bussato per chiedere spiegazioni ma si sono presentati per separare i genitori dai piccoli, è apparsa una seconda famiglia: non più arroccata nel fortino delle proprie certezze ideologiche, meno diffidente verso le istituzioni, aperta al dialogo, disponibile a sottoporre i figli alle cure mediche necessarie, a garantire un ambiente domestico “sicuro”, a prevedere una forma di homeschooling seria, verificata, che dia ai bambini l’istruzione prevista per legge attraverso il lavoro di una maestra a domicilio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
