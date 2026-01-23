Chieri arrivano i cestini smart da 7mila euro l’uno in piazza e al parco | Gestiamo i rifiuti in modo intelligente

A Chieri, si introducono nuovi cestini per la raccolta differenziata dotati di tecnologia intelligente. Posizionati in piazza e al parco, questi dispositivi rappresentano un passo verso una gestione dei rifiuti più efficiente e sostenibile. Dopo le panchine smart per il meteo e la ricarica, l'amministrazione cittadina prosegue nell’implementazione di soluzioni innovative per migliorare la qualità degli spazi pubblici.

Dopo le panchine tecnologiche per consultare il meteo e ricaricare i telefoni, a Chieri arrivano anche i cestini dell’immondizia “smart”. Lo ha annunciato la giunta comunale, spiegando che ne saranno installati otto, nelle prossime settimane, tra il parco Patch di piazza Caselli e piazza Pellico. L’investimento totale è di 57mila euro, circa 7mila per ciascun cestino. Spiega Flavio Gagliardi, assessore all’Innovazione: “La scelta di questi due luoghi non è casuale: ci consente di testare il sistema sia in un contesto verde e ricreativo, sia in uno spazio urbano centrale e molto vissuto. Vogliamo valutare l’efficacia del servizio in situazioni diverse e capire come migliorare davvero la raccolta negli spazi pubblici.🔗 Leggi su Torinotoday.it

