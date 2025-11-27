Michele Emiliano chiede rientro in magistratura dopo 22 anni con promozione e aumento di stipendio da 3500 a 7mila euro al mese

Emiliano chiede il rientro in magistratura dopo 22 anni e punta alla settima professionalità: "Ho diritto agli stessi scatti dei miei pari". Ora decide il Csm L'ex governatore della Regione Puglia ed ex sindaco di Bari Michele Emiliano chiede di poter rientrare in magistratura dopo 22 anni di.

