Laurea in Servizi Giuridici superata quota 100 dottori

Laurea in Servizi Giuridici: oltre 100 nuovi laureati quest’anno. Questa cifra dimostra come l’interesse per gli studi legali sia in crescita tra gli studenti, anche grazie a nuovi corsi introdotti negli ultimi anni. Un esempio concreto sono le numerose sessioni di esame svolte nel mese scorso, che hanno visto un incremento del 15% rispetto all’anno precedente. Questi dati mostrano chiaramente come l’università stia rispondendo alla domanda di formazione in ambito giuridico. La tendenza continua a salire, segnalando un forte interesse tra i giovani.

Cresce il numero di iscritti ai corsi di laurea triennale e magistrale: quasi 150 le matricole. Il territorio richiede sempre piu esperti di materie giuridiche Ci sono numeri che raccontano meglio di qualsiasi dichiarazione lo stato di salute di un’istituzione. E quelli dei corsi di laurea attivati dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Siena ad Arezzo – ospitati nell’ex Casa delle Culture, in piazza Fanfani – parlano di una realtà giovane, ormai saldamente radicata nel tessuto cittadino.Nella prestigiosa sede del Palazzo della Fraternita dei Laici si è svolta la cerimonia di conferimento del titolo di dottore a cinque studenti (Enrico Baldi, Elisa Biagianti, Margherita Falomi, Francesca Fraioli, Ginevra Scacciaferro): in quattro anni sono già oltre 100 i laureati.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Servizi Giuridici ad Arezzo supera i 100 laureati: boom di matricole e corsi sempre più attrattiviServizi Giuridici ad Arezzo ha raggiunto i 100 laureati in quattro anni, dopo un aumento delle iscrizioni.

