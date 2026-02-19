Servizi Giuridici ad Arezzo supera i 100 laureati | boom di matricole e corsi sempre più attrattivi

Servizi Giuridici ad Arezzo ha raggiunto i 100 laureati in quattro anni, dopo un aumento delle iscrizioni. La causa principale è il successo crescente dei corsi di laurea, che attirano un numero sempre maggiore di studenti. Negli ultimi anni, il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Siena ha visto quasi 150 nuove matricole tra triennale e magistrale. La sede di Arezzo, situata nell’ex Casa delle Culture di piazza Fanfani, registra una forte affluenza di giovani interessati alle professioni legali. La tendenza continua a crescere con un interesse crescente verso il settore.

Oltre cento laureati in quattro anni e quasi 150 nuove matricole tra triennale e magistrale: sono i numeri che certificano la crescita dei corsi di laurea attivati dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Siena nella sede di Arezzo, ospitata nell'ex Casa delle Culture di piazza Fanfani. Nei giorni scorsi, nella cornice del Palazzo della Fraternita dei Laici, si è svolta la cerimonia di proclamazione di cinque nuovi dottori – Enrico Baldi, Elisa Biagianti, Margherita Falomi, Francesca Fraioli e Ginevra Scacciaferro – che hanno contribuito a superare la quota simbolica dei 100 laureati dall'avvio dei corsi.