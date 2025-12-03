Inter Venezia arbitro | ecco chi sarà il direttore di gara
Inter Venezia arbitro. Questa sera l’ Inter tornerà in campo per la Coppa Italia Frecciarossa 2025-2026, affrontando a San Siro il Venezia di Stroppa. Sarà il debutto stagionale della squadra nerazzurra nella competizione, che prosegue nel formato a eliminazione diretta con gare secche. Il Venezia arriva al match forte del successo contro il Mantova, confermandosi come avversario da non sottovalutare. I nerazzurri, reduci dalla vittoria per 2-0 contro il Pisa in campionato, punteranno a confermare la propria forza e a entrare subito nel vivo della Coppa Italia. Inter Venezia arbitro: l’intera squadra arbitrale. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
