In Toscana l’amore parla tutte le lingue | uno sposo su quattro vien da lontano

In Toscana, l’amore supera ogni confine, con un matrimonio su quattro che coinvolge coppie internazionali. Questa regione, nota per le sue colline e il buon vino, si distingue anche per accogliere sposi provenienti da lontano, dove l’unico requisito è lo sguardo e il cuore. Secondo i dati Istat, l’amore in Toscana si racconta attraverso un dialogo di culture e tradizioni, confermando il suo ruolo come luogo di unione e integrazione.

Oh Toscana bella, terra di colline, di vino bono e. di matrimoni internazionali. Qui un si guarda più il passaporto ma l'occhi negli occhi, e l'Istat – che di solito un fa sognare nessuno – stavolta racconta una storia che profuma d'amore e di mescolanza. In Granducato quasi un matrimonio su quattro vede almeno uno sposo forestiero: il 24,1%, mica bischerate. Meglio di noi fanno solo Bolzano e l'Umbria, ma insomma. sul podio ci siamo belli comodi. E un finisce qui. Perché la Toscana, quando si parla d'unioni civili, un la batte nessuno: 7,3 ogni 100mila residenti, la cifra più alta d'Italia. Tradotto all' Ortichese: qui la gente s'innamora, s'impegna e ufficializza, senza troppi grulli discorsi.

