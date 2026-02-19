Laura Pausini | Sanremo? Non permetterò a nessuno di rovinarlo

Laura Pausini ha dichiarato che non lascerà che nessuno rovini il suo ritorno a Sanremo, che si terrà tra pochi giorni. La cantante si è detta determinata a vivere l’esperienza senza interferenze esterne e con entusiasmo. La sua presenza sul palco è molto attesa, soprattutto considerando il suo ruolo di ospite speciale e la lunga carriera alle spalle. La cantante ha già iniziato a prepararsi, condividendo sui social le prove e le emozioni di questa nuova partecipazione. La sua partecipazione sarà sicuramente tra le protagoniste di questa edizione.

Manca ormai veramente poco all'inizio del Festival di Sanremo e mentre tutta l'attenzione del pubblico italiano è pronta a concentrarsi sul meglio e il peggio della storica kermesse canora, c'è anche chi non vede l'ora di godersi un momento cardine nella propria carriera. È il caso di Laura Pausini che torna al Festival di Sanremo in qualità di co-conduttrice. Con una carriera lanciata proprio sul palco dell'Ariston con il brano La solitudine, Laura Pausini è più che mai determinata a prendere il meglio di questa esperienza, a vivere questo momento importante, con la speranza che nessuno provi a rovinarglielo. Laura Pausini, lo sfogo prima di Sanremo 2026: "Non permetterò a nessuno di rovinare questo momento" Laura Pausini, dopo aver affrontato mesi di polemiche, si prepara a salire sul palco di Sanremo 2026. Laura Pausini sarà a Sanremo 2026, niente da fare per Maria De Filippi. Laura Pausini da Sanremo: Non permetterò a nessuno di rovinare questo momento unico. Un messaggio sui social della cantante prima della partenza del suo ruolo di coconduttrice accanto a Carlo Conti. Laura Pausini co-conduttrice a Sanremo: «La più pazza delle mie avventure professionali, non permetterò a nessuno di rovinarmela». La chiama «la più pazza delle mie avventure professionali», ma è pronta ed entusiasta: Laura Pausini ha affidato ai social un post, corredato da alcune foto in cui sorride in riva al mare. Laura Pausini è arrivata a Sanremo "Con molta umiltà spero di meritarmi questo ruolo e non permetterò a nessuno di rovinare questo momento unico della mia Vita". Laura Pausini sa bene cosa le aspetta al Festival di Sanremo, onori e oneri ma anche tante critiche che a dire il vero le sono già piovute sin dal momento della sua investitura a co-conduttrice da parte di Carlo Conti. La cantante che proprio dall'Ariston giovani