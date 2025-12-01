Laura Pausini sarò co-conduttrice di Sanremo 2026?
L'annuncio della presenza al fianco di Conti accende nuove aspettative sul Festival, in attesa della line-up completa. Nel frattempo cresce la curiosità per gli ospiti speciali, tra cui spicca un ritorno molto atteso. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Approfondisci con queste news
Giovedì prossimo, Piazza del Plebiscito accoglie la finale di X Factor e una super ospite d’eccezione: Laura Pausini! Chi vincerà tra i quattro finalisti? - facebook.com Vai su Facebook
""Laura Pausini"" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Laura Pausini sarò co-conduttrice di Sanremo 2026? - L'annuncio della presenza al fianco di Conti accende nuove aspettative sul Festival, in attesa della line- Segnala vanityfair.it
Sanremo, Laura Pausini unica co-conduttrice? Lei smentisce e attacca: «Perché tante cattiverie? L’Italia è una nazione strana» - Con un tweet pubblicato su X la cantante di Solarolo ha smentito le voci circolate su di lei e la sua possibile partecipazione al festival di Sanremo 2026 Non bastava la querelle con Gianluca Grignani ... Da leggo.it
Sanremo 2026, “Laura Pausini co-conduttrice tutte le sere”. E per i cantanti “aumentano i rimborsi” - Laura Pausini, cantante di fama internazionale e voce inconfondibile del panorama italiano, non è certo nuova al Festival di Sanremo. Secondo dilei.it