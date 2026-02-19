L’atteso decreto sull’energia alla fine non è questa gran cosa

Il decreto sull’energia approvato dal governo questa settimana non ha soddisfatto le aspettative. La causa è che le misure messe in campo non riducono significativamente i costi per le famiglie e le aziende, come promesso. Le tariffe rimangono alte e i sostegni sono temporanei, lasciando ancora molte incertezze. In particolare, alcune imprese segnalano che gli aiuti arrivano troppo tardi e sono insufficienti. La crisi energetica continua a pesare su molti italiani, che aspettano interventi più concreti.

Nonostante i proclami del governo le misure per le bollette di famiglie e imprese non risolvono davvero i problemi del mercato italiano Dopo mesi di annunci e ritardi il governo ha approvato il cosiddetto "decreto energia", un decreto-legge che ha l'obiettivo di abbassare il costo delle bollette per famiglie e imprese. L'Italia è uno dei paesi europei dove per diverse ragioni l'energia costa di più: è un problema da sempre e per giunta accentuato dalla guerra in Ucraina, che ha aumentato strutturalmente il costo del gas, e dunque dell'elettricità (che si fa in buona parte ancora col gas). Non tutte le aziende sono contente delle misure.