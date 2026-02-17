UE | ‘valuteremo la compatibilità del decreto italiano sull’energia’

La Commissione europea ha annunciato che esaminerà il decreto energia italiano una volta approvato dal Parlamento nazionale. La decisione arriva dopo aver ricevuto il testo ufficiale del provvedimento, che prevede misure di sostegno alle imprese in difficoltà. Nei prossimi giorni, gli esperti analizzeranno se le nuove norme rispettano le regole imposte dall’Unione Europea.

BRUXELLES, 17 FEB – "Quando sarà approvato dal processo nazionale", la Commissione europea valuterà "la compatibilità" del decreto energia, su cui è al lavoro il governo italiano, con la legislazione Ue. Lo ha detto una portavoce della Commissione Ue durante il briefing quotidiano. "Si tratta ancora di un progetto di legge e non ho commenti da fare. Non abbiamo visto i contenuti e non ne conosciamo i dettagli", ha chiarito la portavoce, sottolineando che Bruxelles attende prima conoscere il testo del decreto. (ANSA)

