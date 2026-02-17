Wolverhampton-Arsenal mercoledì 18 febbraio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Occasione per i Gunners

Il match tra Wolverhampton e Arsenal, che originariamente si sarebbe giocato a marzo, si svolgerà mercoledì 18 febbraio alle 21:00. La decisione di spostare l’incontro deriva da una richiesta del club di Londra, che ha bisogno di adattare il calendario a causa di impegni europei. La sfida rappresenta una buona occasione per i Gunners di consolidare la posizione in classifica, considerando che il Wolverhampton cerca punti salvezza. Le due squadre si incontreranno allo stadio Molineux, dove i padroni di casa vogliono approfittare del fattore campo.

La partita di Premier League tra Arsenal e Wolverhampton originariamente prevista per il fine settimana del 21 marzo, nella trentunesima giornata, è stata riprogrammata per mercoledì 18 febbraio. Ciò è dovuto alla partecipazione dell’Arsenal alla finale di EFL Cup prevista per domenica 22 marzo. E’ il più classifico dei testa-coda con i Gunners che, dopo 26. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

