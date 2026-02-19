L’ex principe Andrea rilasciato dalla polizia britannica Resta indagato per aver condiviso informazioni riservate con Epstein

L’ex principe Andrea è stato rilasciato dalla polizia britannica dopo essere stato fermato giovedì mattina a Sandringham, in seguito a un interrogatorio di 12 ore. La causa del suo arrest riguarda presunte condivisioni di informazioni riservate con Jeffrey Epstein, evidenziando possibili collegamenti con il caso dell’ex finanziere. La polizia aveva deciso di ascoltarlo dopo alcune denunce e nuove prove emerse nelle ultime settimane. Andrea ha lasciato la stazione senza rilasciare dichiarazioni ai giornalisti, ma le indagini continuano.

L’ex principe Andrea è stato rilasciato dalla polizia britannica dopo 12 ore in custodia seguito all’arresto di giovedì mattina a Sandringham. Lo riportano i media britannici. Il fratello di re Carlo III, a quanto è dato sapere, resta indagato con l’accusa di aver condiviso informazioni riservate con il finanziere pedofilo Jeffrey Epstein nella sua ex veste di emissario commerciale del governo di Londra. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’ex principe Andrea rilasciato dalla polizia britannica. Resta indagato per aver condiviso informazioni riservate con Epstein Caso Epstein, arrestato l’ex principe Andrea: è accusato di aver condiviso informazioni riservate con il finanziere pedofiloL’ex principe Andrea è stato arrestato perché si sospetta che abbia passato informazioni riservate al finanziere Jeffrey Epstein. Caso Epstein: arrestato l’ex principe Andrea, avrebbe condiviso col finanziere informazioni riservateIl 66° compleanno del principe Andrea è stato segnato dall’arresto da parte della polizia britannica, che lo accusa di aver condiviso informazioni riservate con il finanziere Jeffrey Epstein. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: L’ex principe Andrea è stato cacciato nel cuore della notte dal Royal Lodge; Le mail tra Epstein e il Principe Andrea che lo mettono nuovamente nei guai; L’ex principe Andrea indagato dalla polizia britannica, rischia il carcere; Scandalo Epstein, così re Carlo ha dato due milioni ad Andrea per chiudere il caso Giuffre. Caso Epstein, rilasciato ex principe Andrea dopo l’arresto. Re Carlo: massimo sostegno alle autoritàL’accusa è aver condiviso con il finanziere pedofilo americano informazioni riservate del Governo britannico quando era inviato commerciale di Londra ... ilsole24ore.com Arresto ex principe Andrea. Re Carlo: «La giustizia deve fare il suo corso». Kate e William: «Sosteniamo il re»I l comunicato di re Carlo è stato diffuso da Buckingham Palace in mattinata, subito dopo l’arresto del fratello Andrea: «Ho appreso con profonda preoccupazione le notizie su Andrea Mountbatten-Windso ... iodonna.it Arrestato l'ex principe Andrea, Pino Rinaldi all'analista politico britannico: "Traballa pure Re Carlo". #ignotox x.com La Ragione. DensoMusic · Epical Dramatic Background. L’ex Principe Andrea Windsor è stato arrestato oggi dalla polizia britannica con l’accusa di “cattiva condotta nell’esercizio della funzione pubblica”, nell’ambito dell’inchiesta legata ai cosiddetti Epstein fil facebook