Lara Naki Gutmann dopo il libero | Il mio obiettivo era un altro ma sono soddisfatta di oggi

Lara Naki Gutmann ha perso punti importanti nel suo programma libero, a causa di qualche errore tecnico. La ginnasta si era prefissata un risultato diverso, ma ha comunque mostrato miglioramenti rispetto alle esibizioni recenti. Durante la gara, ha eseguito con buona sicurezza alcuni salti complessi, attirando l’attenzione degli spettatori. Nonostante le difficoltà, Lara ha mantenuto un atteggiamento positivo e si è detta soddisfatta del suo percorso odierno. La competizione continua e il suo obiettivo rimane quello di migliorarsi ancora.

Lara Naki Gutmann scaccia i fantasmi e ritorna ai pregevoli livelli già visti durante questa stagione. Può essere soddisfatta la trentina, autrice di un bellissimo programma libero alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, riscattando così lo short program di due giorni fa, contrassegnato da un fatale passaggio a vuoto nel salto puntato. Sulle note de “ Lo squalo “, l’allieva di Gabriele Minchio ha mandato in estasi il pubblico dell’Unipol Forum di Assago confezionando un layout molto pulito, in cui ha completato in modo ottimale gli elementi di maggior valore con nota di merito perla combinazione triplo lutzeulertriplo salchow e per il triplo flip. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lara Naki Gutmann dopo il libero: “Il mio obiettivo era un altro, ma sono soddisfatta di oggi” Lara Naki Gutmann seduta sul ghiaccio dopo il suo libero: “Ero così felice e commossa per quello che sono riuscita a fare”Lara Naki Gutmann si è seduta sul ghiaccio dopo il suo programma libero, visibilmente emozionata. Lara Naki Gutmann incanta: il nuovo sogno di Milano CortinaLara Naki Gutmann ha sorpreso tutti sulla pista di Milano Cortina. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Gutmann sbaglia ed è nelle retrovie: guida una sorprendente Nakai dopo il corto; Lara Naki Gutmann tra tecnica, preparazione e arte; Lara Naki Gutmann, la prima avvocatessa sul ghiaccio alle Olimpiadi Milano Cortina 2026; Pattinaggio di figura, Lara Naki Gutmann 18esima nel programma corto. Riscatto per Lara Naki Gutmann nel libero con Lo squaloOttima esibizione per la pattinatrice trentina dopo la delusione nel programma corto (che nel team event aveva contribuito al bronzo) ... rainews.it Lara Naki Gutmann: chi è l'italiana in gara oggi nel pattinaggio di figura singolo femminile di Milano-Cortina 2026Scopriamo chi è Lara Naki Gutmann, l’azzurra in gara nel singolo femminile di pattinaggio di figura oggi 19 febbraio a Milano-Cortina 2026. alfemminile.com EMOZIONANTE LARA NAKI GUTMANN L’azzurra alza il livello della gara e soprattutto dà un segnale a sé stessa dopo il corto non alla sua altezza. Grande programma messo sul ghiaccio da Lara Naki Gutmann nel libero, senza sbavature e soprattutto emozi x.com La pattinatrice roveretana Lara Naki Gutmann aggredisce la pista nel suo costume da squalo. Ottima la performance dell'atleta trentina nel programma libero del pattinaggio artistico stasera ai Giochi di Milano Cortina. Fotogalleria. facebook