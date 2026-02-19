Lara Naki Gutmann seduta sul ghiaccio dopo il suo libero | Ero così felice e commossa per quello che sono riuscita a fare
Lara Naki Gutmann si è seduta sul ghiaccio dopo il suo programma libero, visibilmente emozionata. La causa di questa reazione è stata una performance che le ha fatto dimenticare il freddo e le difficoltà incontrate. Con il volto luminoso e le mani tremanti, ha raccontato di aver sentito un’ondata di felicità e orgoglio per aver superato le proprie aspettative. La sua espressione trasmette l’intensità di un momento che ricorderà a lungo. La gara di pattinaggio femminile continua a regalare sorprese e tensioni.
Il singolo femminile di pattinaggio di figura ha regalato un misto di gioia e delusione a Lara Naki Gutmann. L’azzurra è stata protagonista di una gara a due facce, che purtroppo le ha precluso la top-10, ma le ha anche dato delle conferme in vista degli appuntamenti futuri. La 23enne azzurra ha commesso qualche errore di troppo nel corto, chiuso con 61.56 punti, ma poi si è riscattata nel libero rimontando diverse posizioni. L’azzurra proprio nel programma corto aveva sfoderato il capolavoro nel team event ottenendo il suo nuovo record con 71.62. Una prestazione fondamentale per la medaglia di bronzo vinta dall’Italia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
LIVE Pattinaggio artistico, Corto femminile Olimpiadi in DIRETTA: Lara Naki Gutmann inizia il suo viaggioLara Naki Gutmann ha aperto il programma corto femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, portando in gara il suo talento dopo aver superato le qualificazioni nazionali.
“Sapevo esattamente cosa fare per vincere la medaglia”: l’emozione di Matteo Rizzo. Lara Naki Gutmann: “Abbiamo pianto, urlato e saltato”Matteo Rizzo e Lara Naki Gutmann hanno vissuto momenti di pura emozione dopo aver vinto le medaglie all’Olimpiade.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Naki Gutmann Le emozioni con il Team Event mi hanno dato la carica; Milano Cortina, le gare di oggi: dall’esordio dello sci alpinismo al pattinaggio di figura, orari e dove vedere gli azzurri.
Riscatto per Lara Naki Gutmann nel libero con Lo squaloOttima esibizione per la pattinatrice trentina dopo la delusione nel programma corto (che nel team event aveva contribuito al bronzo) ... rainews.it
Lara Naki Gutmann: chi è l'italiana in gara oggi nel pattinaggio di figura singolo femminile di Milano-Cortina 2026Scopriamo chi è Lara Naki Gutmann, l’azzurra in gara nel singolo femminile di pattinaggio di figura oggi 19 febbraio a Milano-Cortina 2026. alfemminile.com
La pattinatrice roveretana Lara Naki Gutmann aggredisce la pista nel suo costume da squalo. Ottima la performance dell'atleta trentina nel programma libero del pattinaggio artistico stasera ai Giochi di Milano Cortina. Fotogalleria. facebook
LIBERA E LEGGERA Pronti ad ammirare il programma libero di Lara Naki Gutmann Si assegnano le medaglie nel singolo femminile… E si chiude lo spettacolo olimpico del pattinaggio di figura a #MilanoCortina2026! Goditelo Lara #ItaliaTeam @fisg_i x.com