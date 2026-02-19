Lara Naki Gutmann si è seduta sul ghiaccio dopo il suo programma libero, visibilmente emozionata. La causa di questa reazione è stata una performance che le ha fatto dimenticare il freddo e le difficoltà incontrate. Con il volto luminoso e le mani tremanti, ha raccontato di aver sentito un’ondata di felicità e orgoglio per aver superato le proprie aspettative. La sua espressione trasmette l’intensità di un momento che ricorderà a lungo. La gara di pattinaggio femminile continua a regalare sorprese e tensioni.

Il singolo femminile di pattinaggio di figura ha regalato un misto di gioia e delusione a Lara Naki Gutmann. L’azzurra è stata protagonista di una gara a due facce, che purtroppo le ha precluso la top-10, ma le ha anche dato delle conferme in vista degli appuntamenti futuri. La 23enne azzurra ha commesso qualche errore di troppo nel corto, chiuso con 61.56 punti, ma poi si è riscattata nel libero rimontando diverse posizioni. L’azzurra proprio nel programma corto aveva sfoderato il capolavoro nel team event ottenendo il suo nuovo record con 71.62. Una prestazione fondamentale per la medaglia di bronzo vinta dall’Italia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Lara Naki Gutmann seduta sul ghiaccio dopo il suo libero: “Ero così felice e commossa per quello che sono riuscita a fare”

