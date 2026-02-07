Lara Naki Gutmann incanta | il nuovo sogno di Milano Cortina

Lara Naki Gutmann ha sorpreso tutti sulla pista di Milano Cortina. La pattinatrice trentina ha messo in mostra una performance brillante, portando l’Italia tra le protagoniste mondiali. La sua energia e precisione hanno catturato l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori, facendo sognare gli appassionati di sport in vista delle prossime competizioni.

La pattinatrice trentina brilla sul ghiaccio olimpico e riporta l’Italia tra le grandi stelle mondiali Lara Naki Gutmann ha letteralmente. Lara Naki Gutmann ha letteralmente stregato il pubblico e i giudici scivolando sulle note della colonna sonora dedicata a Lidia Poët, la prima avvocata d’Italia. Grazie a una performance magistrale, l’azzurra ha conquistato il terzo posto e ha siglato il suo record stagionale proprio nel momento più importante della carriera. Al momento la classifica vede gli Stati Uniti guidare il gruppo con 25 punti, seguiti a brevissima distanza dal Giappone che ne vanta 23 complessivi. 🔗 Leggi su Novella2000.it © Novella2000.it - Lara Naki Gutmann incanta: il nuovo sogno di Milano Cortina Approfondimenti su Lara Naki Gutmann Milano Cortina 2026, Lara Naki Gutmann incanta nel team event La pattinatrice trentina Lara Naki Gutmann ha regalato una grande emozione nel team event di Milano Cortina 2026. Milano Cortina, Lara Naki Gutmann incanta: chi è la pattinatrice che fa sognare l’Italia Lara Naki Gutmann ha fatto parlare di sé durante la prima giornata di gare a Milano-Cortina 2026. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Lara Naki Gutmann Argomenti discussi: Milano Cortina, Lara Naki Gutmann incanta: chi è la pattinatrice che fa sognare l'Italia; Gutmann incanta, l'Italia è terza! Lara dietro alle stelle Lyu e Sakamoto: rivivila; Milano-Cortina, Lara Naki Gutmann incanta tutti. Paris e Franzoni a caccia del primo oro sulla discesa dello Stelvio; Milano-Cortina, Lara Naki Gutmann incanta sul ghiaccio. Milano Cortina, Lara Naki Gutmann incanta: chi è la pattinatrice che fa sognare l'ItaliaLa 23enne trentina, spinta dal tifo dei compagni di squadra, si è esibita sulle note della colonna sonora della serie tv dedicata a Lidia Poët piazzandosi terza ... adnkronos.com Milano Cortina 2026, Lara Naki Gutmann incanta nel team eventPrestazione maiuscola della pattinatrice trentina nel programma corto femminile della gara a squadre: terzo posto, record personale e punti pesanti per l’Italia ... sportface.it Milano Cortina: subito una grande Lara Naki Gutmann: l'Italia terza nel pattinaggio di figura facebook L’Italia già emoziona nel team event di pattinaggio di figura, stellare Lara Naki Gutmann: “Non mi aspettavo questo record” di Christian Dufour x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.