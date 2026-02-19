Il presidente Mattarella ha chiesto di abbassare i toni dopo gli scontri verbali tra politici, che hanno aumentato la tensione nel Parlamento. La sua richiesta nasce dalla preoccupazione per il clima di conflitto diffuso tra le forze politiche, che rischia di bloccare le decisioni importanti. Nei giorni scorsi, alcuni rappresentanti hanno scambiato insulti e accuse dirette, facendo crescere le tensioni. L’appello del presidente mira a fermare questa escalation e a favorire un confronto più civile tra le parti. La politica italiana si trova ora davanti a una scelta chiara.

di Raffaele Galardi Quando il Capo dello Stato invita ad abbassare i toni, non è mai un gesto ornamentale. È un segnale istituzionale, un richiamo alla misura, un avvertimento che il conflitto politico sta superando la soglia fisiologica. In Italia quel ruolo oggi è affidato a Sergio Mattarella, custode di un equilibrio che non è neutrale, ma costituzionale. L’abbassare i toni non è un vezzo retorico. È una richiesta di responsabilità. Significa ricordare che le parole, soprattutto quando pronunciate da chi governa o aspira a governare, non restano sospese nell’aria: producono effetti, legittimano comportamenti, orientano il clima civile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’appello di Mattarella ad abbassare i toni non è un gesto qualsiasi: ignorarlo ha un significato

Giustizia, Conte: “Visita di Mattarella al Csm ha un alto valore simbolico, abbassare i toni”Giuseppe Conte afferma che la visita di Mattarella al Csm ha un forte valore simbolico e rappresenta un segnale di rigore istituzionale.

Mattarella a sorpresa al plenum del Csm: L’invito ad abbassare i toni: “Io qui dopo 11 anni”Il presidente Mattarella si è presentato improvvisamente al plenum del Csm per intervenire, probabilmente per cercare di calmare gli animi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.