Giustizia Conte | Visita di Mattarella al Csm ha un alto valore simbolico abbassare i toni

Giuseppe Conte afferma che la visita di Mattarella al Csm ha un forte valore simbolico e rappresenta un segnale di rigore istituzionale. La presenza del Presidente della Repubblica al Consiglio Superiore della Magistratura, per la prima volta in 11 anni durante i lavori ordinari, ha attirato l’attenzione. Conte sottolinea come questa occasione possa contribuire a rafforzare la fiducia nelle istituzioni e a ridurre le tensioni. La visita di Mattarella si è svolta in un clima di maggiore attenzione ai rapporti tra politica e giustizia.

“Una visita di alto valore simbolico che segnala un forte rigore istituzionale”. Così il presidente del M5s Giuseppe Conte, a margine della presentazione del libro ‘ Uno strano dono ‘ dello scrittore Nico Piro, ha commentato la presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella al Consiglio Superiore della Magistratura, “la prima volta in 11 anni che presiede i lavori ordinari “. Secondo Conte, “le polemiche e gli attacchi al Csm avevano superato il livello di guardia “, arrivando a coinvolgere anche il ministro della Giustizia Carlo Nordio. “Oggi c’è un invito da parte del Presidente Mattarella a rispettare l’autogoverno della magistratura e un richiamo a tutte le istituzioni per abbassare i toni”, osserva. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Giustizia, Conte: “Visita di Mattarella al Csm ha un alto valore simbolico, abbassare i toni” Mattarella al Csm, Conte: “Visita dall’alto valore simbolino”. Boccia (Pd): “Riporta confronto sui binari corretti”Il presidente Mattarella ha presieduto inaspettatamente una riunione del Csm, suscitando reazioni politiche e diverse interpretazioni. Referendum sulla giustizia, Mattarella si presenta al Csm (che presiede) e chiede a tutti di abbassare i toniSergio Mattarella ha partecipato per la prima volta a un’assemblea del Consiglio superiore della magistratura, chiamato a discutere il referendum sulla giustizia. Giustizia, Conte: Visita di Mattarella al Csm alto valore simbolico, abbassare i toni Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Giuseppe Conte attacca la riforma: una Giustizia debole con i forti; Referendum, una partita decisiva per democrazia e diritti: rivedi il convegno con Conte, Coppi e Travaglio; Referendum giustizia, Conte: 'Legge privacy tutela donatori del no'. L'intervista integrale; Conte: Pensavano di vincere facile, Meloni alla fine pagherà il referendum. Referendum giustizia, Conte: Legge privacy tutela donatori del no. L'intervistaLeggi su Sky TG24 l'articolo Referendum giustizia, Conte: 'Legge privacy tutela donatori del no'. L'intervista ... tg24.sky.it Sicurezza, Conte: Cercano di impedire il dissenso. E sul referendum: Vogliono politici che non rispondono a nessuna autorità giudiziariaL'ex premier critica il governo sulla sicurezza e sulla separazione delle carriere: Vogliono politici che non rispondano alla giustizia ... ilfattoquotidiano.it Giusto: i giudici fanno giustizia, non il governo. Ma quando Renzi, Conte o Schlein dicono “faremo giustizia” per Bibbiano o Cucchi, nessuno fa la professoressa. Oggi sì, solo perché è Meloni. Pignoleria o doppio standard x.com L'intervista ad Alfonso Bonafede, già ministro della Giustizia nei due governi di Giuseppe Conte per il M5S: “Questa riforma mette a rischio la separazione dei poteri, è inutile e oltretutto aumenta i costi”. Di Luca De Carolis facebook