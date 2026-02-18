Mattarella a sorpresa al plenum del Csm | L’invito ad abbassare i toni | Io qui dopo 11 anni

Una scelta che pesa, un segnale inequivocabile che sa di “strigliata” con l’invito ad abbassare i toni bollenti di questi giorni in vista del referendum. Dopo 11 anni il presidente della Repubblica Sergio Mattarella presiede il plenum del Consiglio superiore della magistratura. Fino all’ultimo, la presenza del capo dello Stato era stata incerta. Mattarella presiede dopo 11 anni il plenum del Csm. “Sono consapevole che non è consueta la presenza del Presidente della Repubblica per i lavori ordinari del Consiglio. Per quanto mi riguarda, non si è mai verificata in 11 anni”, ha detto aprendo il plenum a Palazzo Bachelet. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

