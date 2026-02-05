Il Comune di Monreale cerca cittadini disposti a diventare presidenti di seggio per il referendum. Chi vuole candidarsi deve presentare domanda entro il 21 marzo. L’amministrazione ha aperto un elenco di persone disponibili a sostituire chi rinuncia a ricoprire questo ruolo, offrendo così l’opportunità di partecipare attivamente alle operazioni di voto.

L’iniziativa, promossa dall’Area Affari Istituzionali e Generali – Ufficio Elettorale, mira a garantire il regolare insediamento e la piena funzionalità di tutte le sezioni elettorali del territorio. – Consegna diretta: presso l’Ufficio Protocollo del Comune (Complesso Monumentale Guglielmo II, Piazza Guglielmo). – Via emailPEC: inviando la scansione della domanda firmata (con copia del documento d’identità) o il file con firma digitale a email protected oppure a email protected. Contatti per i cittadini: Per ulteriori chiarimenti, è possibile contattare l’Ufficio Elettorale al numero: 091 6564452. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Monreale cerca presidenti di seggio per il referendum: domande entro il 21 marzo

Approfondimenti su Monreale Liste

Il circolo Arci ‘Di Sorco’ di San Jacopo cerca un gestore per il bar.

Il 22 e 23 marzo si terrà il referendum costituzionale sulla giustizia, una consultazione attesa che potrebbe influenzare le riforme in materia.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Monreale Liste

Argomenti discussi: Sardegna, emergenza costo trasporto merci: +50% in cinque anni; È morto Serafino Petta, sopravvissuto alla Strage di Portella della Ginestra.

Cacciatori uccisi, si cerca il killer del triplice omicidio: attesa per perizia balistica. facebook