Monreale cerca presidenti di seggio per il referendum | domande entro il 21 marzo
Il Comune di Monreale cerca cittadini disposti a diventare presidenti di seggio per il referendum. Chi vuole candidarsi deve presentare domanda entro il 21 marzo. L’amministrazione ha aperto un elenco di persone disponibili a sostituire chi rinuncia a ricoprire questo ruolo, offrendo così l’opportunità di partecipare attivamente alle operazioni di voto.
L’iniziativa, promossa dall’Area Affari Istituzionali e Generali – Ufficio Elettorale, mira a garantire il regolare insediamento e la piena funzionalità di tutte le sezioni elettorali del territorio. – Consegna diretta: presso l’Ufficio Protocollo del Comune (Complesso Monumentale Guglielmo II, Piazza Guglielmo). – Via emailPEC: inviando la scansione della domanda firmata (con copia del documento d’identità) o il file con firma digitale a email protected oppure a email protected. Contatti per i cittadini: Per ulteriori chiarimenti, è possibile contattare l’Ufficio Elettorale al numero: 091 6564452. 🔗 Leggi su Monrealelive.it
