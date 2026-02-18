L' icona della Madonna di San Luca è stata danneggiata

Oggi, durante il rito del Mercoledì delle Ceneri, l’icona della Madonna di San Luca è stata trovata danneggiata da alcuni fedeli. La scoperta si è verificata questa mattina, mentre molti si recavano al santuario del colle della Guardia per partecipare alla messa. Un visitatore ha notato alcune crepe e segni di sgraffio sulla sacra immagine, suscitando preoccupazione tra i devoti.

Oggi è il mercoledì delle ceneri e i numerosi fedeli che si sono recati al santuario sul colle della Guardia hanno avuto una amara sorpresa. Da quanto appreso da Bologna Today, nella notte sarebbe stato danneggiato il vetro che protegge l'immagine cara ai bolognesi.

San Luca, la Madonna è un’icona popA San Luca, l’immagine della Madonna si trasforma in un’icona pop, riflettendo mutamenti culturali e sociali.

Vandali lungo la pista ciclabile: gravemente danneggiata la “Madonna della Speranza”, rubate le statue di Padre Pio e della Madonna del Buon CamminoRecenti atti vandalici lungo la pista ciclabile di Piglio hanno causato danni alla statua della “Madonna della Speranza” e il furto delle statue di Padre Pio e della Madonna del Buon Cammino.

