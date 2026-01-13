lancia sassi ai passanti arrestato

La polizia di Stato ha arrestato un uomo di 29 anni, residente a Lomazzo, per resistenza a pubblico ufficiale. Il cittadino pakistano, regolare sul territorio, è stato fermato durante un intervento e successivamente denunciato in stato di libertà per minaccia aggravata. L’episodio ha attirato l’attenzione sulla presenza di comportamenti inappropriati in zona, senza tuttavia generare allarmismi.

La polizia di Stato ha arrestato un 29enne pakistano, regolare, residente a Lomazzo, per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato in stato di libertà per minaccia aggravata. Intorno alle 12.00 di domenica, una volante è stata indirizzata in piazza Vittorio a Como a seguito della segnalazione di un uomo che lanciava pietre a una coppia. Gli aggrediti, un uomo di 54 ed una donna di 56 anni hanno spiegato agli agenti che mentre passeggiavano tranquillamente, il 29enne pakistano, senza un apparente motivo ha iniziato a scagliargli delle pietre e mozziconi di sigaretta minacciandoli e offendendoli, per poi allontanarsi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

