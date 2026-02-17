Massimo Troisi | Napoli celebra il suo compleanno

Da gbt-magazine.com 17 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Napoli ricorda Massimo Troisi, morto nel 1994 a causa di un infarto, con una cerimonia che richiama i suoi luoghi preferiti. La città organizza un evento per il suo 73° compleanno, coinvolgendo fan e artisti locali in una passeggiata tra le strade di San Giorgio a Cremano. Questa iniziativa mira a celebrare non solo le sue pellicole indimenticabili, ma anche il legame profondo tra Troisi e il territorio che ha sempre amato.

Buon compleanno, Massimo Troisi: Napoli celebra il suo genio senza tempo. Nel giorno in cui avrebbe compiuto 73 anni, Massimo Troisi torna a vivere nel cuore della sua Napoli attraverso un incontro che non si limita a ricordare l’icona del cinema e del teatro, ma restituisce l’uomo, il fratello, il ragazzo di San Giorgio a Cremano che ha cambiato per sempre il volto della comicità italiana. Giovedì 19 febbraio 2026, alle ore 17.00, la sede di 50&Più Napoli ospiterà l’evento speciale “Buon compleanno, Massimo!”, nuovo appuntamento della terza edizione del ciclo culturale “Il Valore dell’Esperienza”. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

massimo troisi napoli celebra il suo compleanno
© Gbt-magazine.com - Massimo Troisi: Napoli celebra il suo compleanno

“Buon compleanno, Massimo!”: il 19 febbraio Napoli celebra Troisi con la sorella Rosaria

Il 19 febbraio Napoli ricorda Massimo Troisi, nel giorno del suo 73° compleanno.

All’avanguardia nella rete da 25 anni: l’agenzia Dibix celebra il suo compleanno

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Credevo fosse Amore, invece era San Valentino; Musica, Massimo Di Cataldo a Salerno la tappa del tour che celebra i trent'anni di Se adesso te ne vai.

Napoli, nuovo murales a Massimo Troisi a Vicolo della CulturaC'è una Napoli che cambia, una Napoli fatta di giovani che insistono e decidono di non fuggire. Sono ragazzi cresciuti tra i vicoli della città e che non sono pronti a mollare la presa, che non ci ... ilmattino.it

massimo troisi napoli celebraLa Città Ideale 7 febbraio: Napoli protagonista con Lello Arena, Maria Grazia Cucinotta e il ricordo di Massimo TroisiLa Città Ideale sabato 7 febbraio su Rai 3: Napoli protagonista con Lello Arena, Maria Grazia Cucinotta e il ricordo di Massimo Troisi. Ospite anche Jago ... lifestyleblog.it