Massimo Troisi | Napoli celebra il suo compleanno
Napoli ricorda Massimo Troisi, morto nel 1994 a causa di un infarto, con una cerimonia che richiama i suoi luoghi preferiti. La città organizza un evento per il suo 73° compleanno, coinvolgendo fan e artisti locali in una passeggiata tra le strade di San Giorgio a Cremano. Questa iniziativa mira a celebrare non solo le sue pellicole indimenticabili, ma anche il legame profondo tra Troisi e il territorio che ha sempre amato.
Buon compleanno, Massimo Troisi: Napoli celebra il suo genio senza tempo. Nel giorno in cui avrebbe compiuto 73 anni, Massimo Troisi torna a vivere nel cuore della sua Napoli attraverso un incontro che non si limita a ricordare l’icona del cinema e del teatro, ma restituisce l’uomo, il fratello, il ragazzo di San Giorgio a Cremano che ha cambiato per sempre il volto della comicità italiana. Giovedì 19 febbraio 2026, alle ore 17.00, la sede di 50&Più Napoli ospiterà l’evento speciale “Buon compleanno, Massimo!”, nuovo appuntamento della terza edizione del ciclo culturale “Il Valore dell’Esperienza”. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
“Buon compleanno, Massimo!”: il 19 febbraio Napoli celebra Troisi con la sorella Rosaria
Il 19 febbraio Napoli ricorda Massimo Troisi, nel giorno del suo 73° compleanno.
All’avanguardia nella rete da 25 anni: l’agenzia Dibix celebra il suo compleannoLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Napoli, nuovo murales a Massimo Troisi a Vicolo della CulturaC'è una Napoli che cambia, una Napoli fatta di giovani che insistono e decidono di non fuggire. Sono ragazzi cresciuti tra i vicoli della città e che non sono pronti a mollare la presa, che non ci ... ilmattino.it
La Città Ideale 7 febbraio: Napoli protagonista con Lello Arena, Maria Grazia Cucinotta e il ricordo di Massimo TroisiLa Città Ideale sabato 7 febbraio su Rai 3: Napoli protagonista con Lello Arena, Maria Grazia Cucinotta e il ricordo di Massimo Troisi. Ospite anche Jago ... lifestyleblog.it
TROISI DUVALL, MARADONA E PELÈ “Il film era orribile(Hotel Colonial), ma avevamo Peppino Rotunno, grande direttore della fotografia, giravamo in Messico e Massimo aveva un gran senso dell’umorismo. Era una persona fantastica con cui lavorare, mi facebook