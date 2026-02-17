Massimo Troisi | Napoli celebra il suo compleanno

Napoli ricorda Massimo Troisi, morto nel 1994 a causa di un infarto, con una cerimonia che richiama i suoi luoghi preferiti. La città organizza un evento per il suo 73° compleanno, coinvolgendo fan e artisti locali in una passeggiata tra le strade di San Giorgio a Cremano. Questa iniziativa mira a celebrare non solo le sue pellicole indimenticabili, ma anche il legame profondo tra Troisi e il territorio che ha sempre amato.

Buon compleanno, Massimo Troisi: Napoli celebra il suo genio senza tempo. Nel giorno in cui avrebbe compiuto 73 anni, Massimo Troisi torna a vivere nel cuore della sua Napoli attraverso un incontro che non si limita a ricordare l’icona del cinema e del teatro, ma restituisce l’uomo, il fratello, il ragazzo di San Giorgio a Cremano che ha cambiato per sempre il volto della comicità italiana. Giovedì 19 febbraio 2026, alle ore 17.00, la sede di 50&Più Napoli ospiterà l’evento speciale “Buon compleanno, Massimo!”, nuovo appuntamento della terza edizione del ciclo culturale “Il Valore dell’Esperienza”. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

Il 19 febbraio Napoli ricorda Massimo Troisi, nel giorno del suo 73° compleanno.

