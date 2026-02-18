Su Rai5 Buon compleanno Massimo omaggio a Troisi

Il 19 febbraio 1953, Massimo Troisi nacque a San Giorgio a Cremano, e oggi Rai5 gli dedica “Buon compleanno Massimo”, un omaggio che mette in luce la sua sensibilità attraverso film e interviste rare. La rete televisiva mostra come l’attore e regista abbia saputo conquistare il pubblico con la sua spontaneità e il suo talento naturale, spesso raccontando con semplicità le sue esperienze sul set e nella vita.

Nel giorno del suo compleanno (19 febbraio 1953), un ritratto per riscoprire la delicatezza e l'intelligenza di un artista unico. Il film documentario "Buon compleanno Massimo" di Marco Spagnoli, in onda giovedì 19 febbraio alle 21.20 su Rai 5, racconta la vita, il lavoro, il genio e lo sguardo di Massimo Troisi attraverso testimonianze inedite e coinvolgenti e ripercorre i momenti più importanti di una vita e di una carriera "unici". La vita di Massimo Troisi viene ricordata dai suoi stessi familiari, dagli amici, dai collaboratori e da chi ha avuto modo di conoscerlo nei tanti aspetti della sua personalità. Buon Compleanno Massimo: a Napoli si celebra Troisi con la partecipazione della sorella. Massimo Troisi compie gli anni e a Napoli si organizza una festa speciale per ricordarlo. "Buon compleanno, Massimo!": il 19 febbraio Napoli celebra Troisi con la sorella Rosaria. Il 19 febbraio Napoli ricorda Massimo Troisi, nel giorno del suo 73° compleanno.