L’ammissione di Angelina Mango ai fan | Non è stato il successo ad avermi fatto ammalare

Angelina Mango spiega che il successo non le ha causato problemi di salute. La cantante, che si prepara per il tour “Nina canta nei teatri”, ha deciso di condividere la sua esperienza con i fan. Dopo più di un anno lontana dal palco, ha dichiarato di aver affrontato le difficoltà senza lasciarsi sopraffare dalla pressione. La sua ripresa si concentra sulla passione per la musica e sulla voglia di tornare a esibirsi dal vivo. La tournée partirà nelle prossime settimane, portando la sua energia sui palchi italiani.

Angelina Mango sta per partire con il tour “Nina canta nei teatri”, una ripresa a oltre un anno dallo sto dalle scene. Ha scritto una lunga lettera ai fan, raccontando perché si è fermata per problemi di salute. «Non è il successo, il calendario pieno o lo stress ad avermi fatto ammalare. Quello che fa male davvero è non ascoltarsi, è non sentirsi liberi», ha scritto la cantautrice. «Ieri sera sono salita sul palco. Il mio palco. Quello che ho immaginato, disegnato e abitato col cuore fino a poco prima di averlo davanti. Inutile dire quanto io abbia pianto», spiega. «È bellissimo. Mi guardo attorno, poi chiudo gli occhi e penso che non c’è nulla di tutto questo che non sia me al 100%.🔗 Leggi su Open.online

Angelina Mango: “Non è stato il successo a farmi ammalare”Angelina Mango ha spiegato che il suo malessere non è stato causato dal successo ottenuto con la musica.

Angelina Mango, l’emozionante lettera ai fan prima del tour: “Non pensavo sarei tornata”Angelina Mango ha annunciato il suo ritorno sui palchi dopo aver vinto il Festival di Sanremo 2024 e aver preso una pausa per riflettere.

ANGELINA MANGO ha ROVINATO la sua CARRIERA per SEMPRE #shorts #angelinamango

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.