Angelina Mango | Non è stato il successo a farmi ammalare

Angelina Mango ha spiegato che il suo malessere non è stato causato dal successo ottenuto con la musica. La cantante, recentemente ricoverata in ospedale, ha chiarito che la causa principale è stata una forte infezione influenzale, non legata alle pressioni del mondo dello spettacolo. La sua ripresa è avvenuta dopo alcuni giorni di riposo, e ora si prepara a tornare sul palco con il tour “Nina Canta nei Teatri”. La cantante ha condiviso che questa pausa le ha dato modo di riflettere e ricaricare le energie.

Angelina Mango tornerà a esibirsi dal vivo con il tour "Nina Canta nei Teatri" che segna il rientro ufficiale sulle scene dopo un periodo complesso che l'aveva costretta a fermarsi. L'artista riabbraccia così il pubblico che l'ha sostenuta nei mesi più difficili. Il nuovo progetto live rappresenta non soltanto una ripartenza professionale, ma anche un passaggio personale significativo per la cantante, che fino a un anno fa vedeva il suo futuro artistico come un traguardo lontano. Proprio in occasione di questo ritorno, la 24enne ha scelto di indirizzare una lettera ai fan. Nel messaggio chiarisce le cause del suo malessere: "Non è il successo, il calendario pieno o lo stress ad avermi fatto ammalare. Angelina Mango ha deciso di riprendere il suo tour nei teatri italiani dopo aver affrontato momenti difficili. A più di un anno dallo stop forzato, Angelina Mango torna a parlare in prima persona e lo fa con una lunga lettera rivolta a chi le è stato vicino. Angelina Mango scrive una lettera ai fan prima del tour: "Quello che fa male davvero è non sentirsi liberi". Un racconto intenso sulla sua lunga assenza e sul significato del suo ritorno sul palco.