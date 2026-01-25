Forum di Davos | un’America diversa un’Europa messa alla prova

Il World Economic Forum di Davos, in programma nel 2026, rappresenta un momento di confronto tra leader globali su temi cruciali per il futuro dell’economia e della società. Dal suo avvio nel 1971, l’evento ha visto protagonisti politici ed economici di rilievo, tra cui il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Questa edizione si concentra su come le dinamiche internazionali stanno trasformando l’America e l’Europa, mettendo alla prova le rispettive capacità di adattamento.

Il 2026 inizia con un palco importante, quello del World Economic Forum di Davos: dal 1971 un appuntamento chiave nel corso del quale leader politici ed economici si riuniscono per discutere i principali temi che riguardano il futuro dell'economia, della politica e della società, e, come ci si poteva attendere, il protagonista indiscusso di questa kermesse è stato ancora una volta il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. L'attivismo del presidente americano si è per la verità già manifestato a partire dai primi giorni del nuovo anno: tre giorni dopo l'inizio del 2026 gli Stati Uniti, con una spettacolare operazione militare, hanno deposto, senza troppe motivazioni di circostanza, il Presidente venezuelano Maduro.

