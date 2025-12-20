Il 15 gennaio 2025 l’azienda tedesca Rheinmetall ha pubblicato questa comunicazione sul suo sito: “L’Esercito Italiano ha deciso di introdurre i sistemi di difesa aerea Skynex di Rheinmetall. L’ordine per la fornitura di un primo sistema, del valore complessivo di 73 milioni di euro, è stato ora assegnato a Rheinmetall Italia SpA, Roma”. Due giorni dopo, il sito specializzato thedefenspost.com conferma che l’Italia ha fatto la sua scelta: “La consegna della piattaforma Skynex è prevista per il 2026. Rheinmetall ha inoltre rivelato che l’accordo prevede un’opzione per l’Italia di acquistare altri tre sistemi Skynex, aumentando potenzialmente il valore totale del contratto a 280 milioni di euro ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Skynex, ecco il sistema anti droni tedesco costruito in Italia e messo alla prova sui campi di battaglia ucraini

Leggi anche: Il sistema di difesa russo ha intercettato e distrutto 235 droni ucraini nella notte

Leggi anche: Il progetto flagship e il test operativo anti Russia: ecco i piani di Nato e Ue per il "muro anti-droni"

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Skynex, ecco il sistema anti droni tedesco costruito in Italia e messo alla prova sui campi di battaglia ucraini - L'Italia acquista lo Skynex di Rheinmetall, il sistema di difesa anti droni già impiegato con successo nelle zone di guerra ucraine ... ilfattoquotidiano.it