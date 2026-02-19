L’amarezza di Giulia Murada | Non ho sentito le indicazioni in partenza mi sono mancate le gambe

Giulia Murada esprime il suo disappunto dopo aver perso una medaglia nella gara di sci alpinismo. La causa principale è stata la mancanza di indicazioni chiare all’inizio, che ha compromesso la sua performance. Durante la sprint femminile, l’atleta non è riuscita a trovare il ritmo giusto e si è sentita priva di energie nelle fasi decisive. Murada si è dovuta accontentare del quinto posto, nonostante avesse sperato di salire sul podio. La sua delusione si percepisce chiaramente nelle sue parole.

Non può nascondere l'amarezza Giulia Murad a. L'azzurra si è infatti dovuta accontentare solo della quinta moneta nella sprint femminile di sci alpinism o, mancando dunque la possibilità di ottenere una medaglia considerata ampiamente alla portata. La nativa di Sondrio nello specifico aveva staccato il pass per l'ultimo atto grazie al ripescaggio, apparendo in semifinale molto lenta soprattutto nei cambi di attrezzatura. In finale è invece rimasta attardata nei primi metri in salita, non riuscendo poi a ricucire lo strappo con le posizioni del podio, occupato rispettivamente dall'elvetica Marianne Fatton, trionfatrice a sorpresa sulla quotata francese Emily Harrop, argento davanti alla spagnola Ana Alonso Rodriguez.