I 23 minuti la pistola e gli interrogatori | il punto sul caso del pusher ucciso Rogoredo

Il caso di Abderrahim Mansouri, il pusher marocchino ucciso a Rogoredo, si complica dopo 23 minuti di indagini. Carmelo Cinturrino, assistente capo della polizia, è ora indagato per omicidio volontario dopo aver sparato durante una lite nel boschetto della droga. Le autorità hanno raccolto testimonianze e analizzato le prove, ma molti dettagli restano oscuri. La ricostruzione della sparatoria si concentra sui pochi secondi in cui si è verificato il colpo, lasciando ancora molte domande senza risposta. La vicenda prosegue con le indagini in corso.

Ci sono ancora molti punti da chiarire nella dinamica della sparatoria avvenuta nel boschetto della droga di Rogoredo (Milano) lo scorso 26 gennaio, quando il 28enne pusher marocchino Abderrahim Mansouri è stato ucciso con un colpo di pistola sparato da Carmelo Cinturrino, assistente capo della squadra investigativa del commissariato di Mecenate, ora indagato per omicidio volontario. Dagli interrogatori cui sono stati sottoposti quest’oggi i quattro colleghi del poliziotto, ai quali la procura del capoluogo lombardo contesta i reati di favoreggiamento e omissione di soccorso aggravata, sono emersi una serie di riscontri che rafforzerebbero lo scenario ipotizzato nell’inchiesta coordinata dal procuratore Marcello Viola. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

