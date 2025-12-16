Telesud l’Assostampa denuncia | Nessun redattore può accedere al sito disabilitati tutti gli accessi

L'Assostampa denuncia la sospensione degli accessi al sito di Telesud, coinvolgendo i dipendenti in una situazione di criticità. La vicenda solleva interrogativi sulla libertà di stampa e sui diritti dei lavoratori dell'emittente televisiva, sotto la gestione di Valerio Antonini, presidente di Trapani Calcio e Trapani Shark.

La vicenda che riguarda i dipendenti di Telesud – televisione di Valerio Antonini, presidente del Trapani Calcio e Trapani Shark – assume contorni sempre più preoccupanti sul piano dei diritti e della libertà di stampa. Nei giorni scorsi i giornalisti avevano annunciato lo sciopero per lunedì 15 dicembre perché in attesa di due mensilità e della tredicesima del 2024. Adesso nessun redattore – eccetto uno, che però non è il fiduciario eletto dall’assemblea – può accedere al gestionale del sito per pubblicare gli articoli. Accesso negato a tutti. A denunciare il fatto è l’ Assostampa con una nota ufficiale: “Ancora un comportamento antisindacale dei vertici dell’azienda editoriale Telesud. Ilfattoquotidiano.it

