L’aeroporto e il parere europeo La Regione risponde a Enac | Sito non di interesse prioritario

Il 12 febbraio, la Regione Toscana ha risposto a Enac riguardo alla questione del sito Natura 2000 nella Piana di Peretola, sottolineando che non si tratta di un’area di interesse prioritario. La nota chiarisce che, secondo le valutazioni regionali, il sito non impedisce la costruzione della nuova pista dell’aeroporto di Firenze. La Regione ha anche evidenziato che la direttiva Habitat non impone restrizioni particolari in questa zona, che rimane comunque al centro di discussioni politiche e contatti tra Firenze e Roma.

È una nota del 12 febbraio scorso della Direzione Urbanistica e sostenibilità della Regione Toscana, indirizzata a Enac, a fare chiarezza sull'impasse della direttiva Habitat sul Sito Natura 2000 della Piana al centro delle polemiche politiche (leggi Cinquestelle) sulla costruzione della nuova pista di Peretola, e di frenetici contatti sull'asse Firenze-Roma. Tutto ruota attorno al presunto parere formale e vincolante che dovrebbe rilasciare la Commissione europea, come indicato nel Decreto ministeriale di novembre 2025. Ma su richiesta di Enac la Regione conferma che gli stagni della Piana, in entrambe le versioni, non riportano habitat di 'interesse prioritario'.