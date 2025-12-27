Aeroporto di Salerno | convocata riunione con Enac e Gesac per il 20 gennaio

I Sottosegretari di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), Tullio Ferrante e Antonio Iannone, annunciano la convocazione di una riunione di confronto con l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (Enac).. L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it

aeroporto di salerno convocata riunione con enac e gesac per il 20 gennaio

© Cilentoreporter.it - Aeroporto di Salerno: convocata riunione con Enac e Gesac per il 20 gennaio

