Aeroporto di Salerno, Ferrante e Iannone (Mit) convocano Enac e Gesac - Ferrante e Iannone: "Abbiamo convocato una riunione di confronto con Enac, Gesac e le strutture ministeriali competenti per il prossimo 20 gennaio. salernotoday.it

Aeroporto Salerno, Iannone (FdI): “Silenzio dei privatizzatori preoccupa, confronto immediato con Gesac ed ENAC” - "E’ assordante il silenzio di quelli che definisco i privatizzatori politici di meriti, quando c'è da fare passerelle, che però puntualmente scompaiono quando c'è da assumersi responsabilità" ... infocilento.it

Aeroporto di Salerno, il nuovo Piano di Rischio sulle rotte di volo #AEREO . Leggi l'articolo - facebook.com facebook

AEROPORTO, CASCONE: “E’ UNA STARTUP” Nessun allarme ma un lavoro da portare avanti con attenzione e con impegno. E’ quello dietro l’aeroporto di Salerno Costa... x.com

