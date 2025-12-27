Aeroporto di Salerno Ferrante e Iannone Mit convocano Enac e Gesac

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“L’aeroporto di Salerno rappresenta un’infrastruttura fondamentale per lo sviluppo della Campania. Per questo, come MIT abbiamo investito nella riapertura dello scalo, nel suo potenziamento infrastrutturale e conseguente promozione turistica, anche attraverso il cambio di denominazione al fine di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

aeroporto di salerno ferrante e iannone mit convocano enac e gesac

© Salernotoday.it - Aeroporto di Salerno, Ferrante e Iannone (Mit) convocano Enac e Gesac

Leggi anche: Aeroporti, Ferrante e Iannone (Mit) convocano Enac e Gesac su scalo Salerno

Leggi anche: Aeroporto di Salerno, Ferrante: "Ho chiesto chiarimenti a Gesac sulle criticità"

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

aeroporto salerno ferrante iannoneAeroporti. Ferrante e Iannone (Mit) convocano Enac e Gesac su scalo Salerno - Politica: “L’aeroporto di Salerno rappresenta un’infrastruttura fondamentale per lo sviluppo della Campania. cilentonotizie.it

Aeroporto di Salerno, Ferrante e Iannone (Mit) convocano Enac e Gesac - Ferrante e Iannone: "Abbiamo convocato una riunione di confronto con Enac, Gesac e le strutture ministeriali competenti per il prossimo 20 gennaio. salernotoday.it

aeroporto salerno ferrante iannoneAeroporto Salerno, Iannone (FdI): “Silenzio dei privatizzatori preoccupa, confronto immediato con Gesac ed ENAC” - "E’ assordante il silenzio di quelli che definisco i privatizzatori politici di meriti, quando c'è da fare passerelle, che però puntualmente scompaiono quando c'è da assumersi responsabilità" ... infocilento.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.