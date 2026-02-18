Ecco perché alcuni voli da e per l' aeroporto di Malpensa verranno riprogrammati su Linate

Partiranno il prossimo 16 marzo i lavori di manutenzione straordinaria e innovazione tecnologica sulla pista 35L17R dell'aeroporto di Milano Malpensa. La pista verrà chiusa fino al 9 maggio e, mentre lo scalo resterà regolarmente operativo grazie alla seconda pista, è prevista una conseguente riduzione dei voli. La priorità, spiega il presidente di Enac Pierluigi Di Palma, è "tutelare i passeggeri". I voli verranno riprogrammati su Linate per azzerare i disagi. Inoltre, questa pianificazione anticipata, spiega l'Ad di Sea Armando Brunini, “permette di contenere al minimo l'impatto sull'utenza”.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Wizz Air cresce a Malpensa, da maggio voli giornalieri per Palma di MaiorcaWizz Air amplia la sua presenza a Milano Malpensa, annunciando l’introduzione di una nuova rotta verso Palma di Maiorca.

Nuovi voli easyJet : Da Brindisi verso Linate e da Bari verso ManchestereasyJet annuncia l’introduzione di due nuove rotte per la prossima stagione estiva: da Brindisi a Linate e da Bari a Manchester.

