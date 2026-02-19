Ladro seriale con il cric | accusato di 80 furti torna in Italia e viene arrestato appena sbarcato

Un uomo accusato di aver commesso circa ottanta furti nella provincia di Ravenna è stato arrestato subito dopo il suo arrivo in Italia. La polizia lo aveva seguito da tempo, sospettando che usasse un cric da auto come strumento principale per scassinare le vetture. Quando il sospettato è sbarcato in aeroporto, le forze dell’ordine lo hanno fermato e condotto in caserma. La sua presenza nel paese rappresenta l’ultimo capitolo di una lunga serie di furti che hanno creato preoccupazione tra i residenti.

Ravenna, 19 febbraio 2026 – Un ladro seriale, si parla addirittura di un'ottantina di colpi tutti nella provincia di Ravenna, messi a segno con l'aiuto di un semplice cric da auto. Un trentenne albanese è stato fermato in aeroporto a Ciampino, con questo monte di accuse che riguardano reati consumati tra il 2021 ed il 2024. Su di lui pende la misura cautelare della custodia in carcere. Addio Bagno Kamala, la titolare si arrende dopo 25 anni: "Incubo erosione, persi 30 metri di spiaggia" La raffica di furti nelle case. Le prime zone a finire sotto scacco sono state quelle di Fiume Montone Abbandonato, Via Maggiore, Via Ravegnana e Via Poggi.