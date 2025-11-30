Quattro arresti di napoletani per la truffa in trasferta dei finti carabinieri | tre sono donne

Napolitoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quattro persone – tre donne e un uomo, tutti di Napoli – sono state arrestate dai carabinieri a Colle Val d’Elsa (provincia di Siena) dopo aver messo a segno una truffa ai danni di una coppia di anziani. La banda è stata bloccata vicino alla casa delle vittime, con la refurtiva ancora in auto.La. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

