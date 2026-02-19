L' addio di Gualmini al Pd E ora a chi tocca?
Elisabetta Gualmini, eurodeputata eletta con il Pd, ha deciso di lasciare il partito e unirsi ad Azione di Carlo Calenda. La sua scelta ha sorpreso molti, considerando il suo ruolo di rilievo nel partito. Gualmini ha spiegato che voleva un nuovo percorso politico e un approccio più diretto alle sfide dell’Italia. Ora si apre una fase di incertezza nel Pd, mentre altri parlamentari potrebbero seguire il suo esempio. La sua mossa provoca domande su chi sarà il prossimo a cambiare alleanza.
Firenze, 19 febbraio 2026 – L’europarlamentare eletta con il Pd, Elisabetta Gualmini, ha salutato la curva ed è passata al partito di Carlo Calenda, Azione. Non è ancora chiaro se l’addio di Gualmini sia vissuto, dalla dirigenza schleiniana, con sollievo oppure con preoccupazione in vista di possibili nuovi addii. Nel secondo caso, le parole dell’ex vicepresidente della Regione Emilia-Romagna dovrebbero sortire qualche effetto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
