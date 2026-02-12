Pd in crisi dopo l’addio di Elisabetta Gualmini anche Graziano Delrio ci sta pensando

12 feb 2026

La crisi nel Pd si fa sentire forte. Dopo l’addio di Elisabetta Gualmini, anche Graziano Delrio sta valutando se lasciare il partito. La tensione tra i membri del partito cresce, e i segnali di una possibile scissione sono ormai evidenti. La situazione resta incerta e molti osservano con attenzione cosa decideranno i leader nelle prossime settimane.

La politica italiana vive momenti di cambiamento e tensione interna, con scelte che spesso arrivano dopo riflessioni lunghe e conflitti personali. In molti corridoi parlamentari e negli uffici delle istituzioni europee si respirano discussioni accese, confronti serrati e alleanze in bilico. Dietro ogni decisione, si intravedono motivazioni che vanno oltre la semplice appartenenza a un partito: identità politica, coerenza con i valori e visione futura del Paese diventano elementi decisivi. In questo clima di trasformazioni e divisioni, le figure politiche sono chiamate a scelte che possono cambiare il loro percorso professionale e, in alcuni casi, ridefinire equilibri storici all’interno dei gruppi parlamentari. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

