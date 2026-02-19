L’Abruzzo è l’ottava regione in Italia per produzione d’olio d’oliva

L’Abruzzo si posiziona all’ottavo posto tra le regioni italiane per produzione di olio d’oliva, a causa di un aumento delle coltivazioni nelle zone collinari. La regione ha visto crescere la produzione grazie all’adozione di tecniche agricole più avanzate e a un incremento della superficie dedicata agli uliveti. In particolare, le aree di Chieti e Pescara sono diventate centri di produzione più attivi. La domanda di olio abruzzese continua a salire, spinta anche dall’interesse dei consumatori per i prodotti locali.

Secondo l'ultimo aggiornamento dell'indagine sull'industria dell'olio d'oliva in Italia, pubblicato dall'area studi Mediobanca, la regione Abruzzo si piazza all'ottavo posto della classifica delle regioni che ne producono più. Lo studio contiene i dati più recenti sul contesto nazionale ed internazionale. Completano il podio tricolore la Sicilia (10,7%) e la Calabria (10,3%); seguono Toscana (8,3%), Lazio (6,8%), Campania (4,9%), Umbria (2,6%), Abruzzo (2,5%), Sardegna (1,9%), Liguria (1,8%). Nel 2024-25 inversione di marcia per l'olio d'oliva: dopo due anni di "scarica", la produzione mondiale di olio d'oliva ha toccato il massimo storico di 3,6 milioni di tonnellate (+38% sul 2023- 24).